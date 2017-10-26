حصيلة كارثية لمدرب برشلونة على أرض بلباو

يحل المدير الفني إرنستو فالفيردي مع فريقه برشلونة السبت ضيفاً لأول مرة على فريقه السابق أتلتيك بلباو على ملعب “سان ماميس”، الذي خسر مبارياته الـ7 التي خاضها عليه سواء كمدرب أو لاعب لفرق أخرى.

وقبل اعتزاله اللعب، خاض فالفيردي 3 مباريات في بلباو كزائر؛ أول اثنتين مع إسبانيول وخسرهما 1-2 في موسم 1986-1987، و0-2 في موسم 1987-1988.

وبعد عام وبينما كان يلعب في صفوف برشلونة خسر فالفيردي مع البرسا 2-3 في بلباو.

أما كمدرب فمني بـ4 هزائم أمام أتلتيك بلباو بدءاً من موسم 2006-2007 مع إسبانيول 1-2، ثم في 2009-2010 مع فياريال 2-3، ومع فالنسيا 0-1 في موسم 2012-2013.

وكانت المرة الوحيدة التي حقق فالفيردي نتيجة إيجابية على “سان ماميس” موسم 2007-2008 عندما تعادل إسبانيول الذي كان يدربه 1-1 في ذهاب دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا.

وتولى فالفيردي تدريب البرسا بدءاً من هذا الموسم قادماً من بلباو، الذي دربه على فترتين، الأولى من 2003 وحتى 2005، والثانية من 2013 وحتى 2017.