خالد الغامدي: مواجهة الفتح لن تكون سهلة

أكد مدافع النصر اللاعب خالد الغامدي أن هدفه وزملائه في هذا الموسم تحقيق البطولات وقال سنسعى بكل قوة من اجل أن نحقق هدفنا ونعود لمنصات التتويج . وأضاف انهينا الدور الأول وسنبدأ الأربعاء الدور الثاني بروح عالية وطموح أكبر, نعرف أن طريق المنافسة على البطولات لن يكون مفروشاً بالورود فكل الأندية تسعى للبطولات ونتمنى أن نوفق في إسعاد إدارتنا وجماهيرنا وكل محبي العالمي في هذا الموسم.

وقال أمامنا مباراة مهمة مساء الأربعاء أمام الفتح بالإحساء وبالطبع لن تكون سهلة فالفتح يقدم دائماً مباريات قوية أمام الفرق الكبار وخير مثال على ذلك ما قدمه في مباراته الأخيرة أمام الاتحاد , وبالتأكيد نتمنى أن تكون المباراة انطلاقة جديدة للنصر مع بداية الدور الثاني نحن جاهزون للمباراة والمدرب وضع خطته التي سيلعب بها ونتمنى من الله التوفيق.

واختتم الغامدي حديثه قائلاً أن النصر ورغم ظروف الإصابات التي غيبت عدد من زملائي لاعبي الفريق إلا أن النصر سار بخطوات جيدة في وأثبت أن ( النصر بمن حضر ).