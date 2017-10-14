خماسية أهلاوية في شباك الشباب

حقق الأهلي فوزا كاسحاً على مضيفه الشباب بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض “الملز” مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

سجل أهداف الأهلي عمر السومة هدفين في الدقيقتين “3، 10″، ومعتز هوساوي “23”، وحسين مقهوي “61”، ليوناردو سوزا “84”، فيما سجل هدفي الشباب لاعبه خالد كعبي عند الدقيقة “8” وسعد الأمير “85”.

وبهذه النتيجة ارتفع الأهلي برصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب “مؤقتا” بفارق الأهداف عن الباطن والهلال، الذي لديه مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد الشباب عند 6 نقاط.