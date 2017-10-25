دانيلو يكشف حقيقة إهتمام سيتي بنجم ريال مدريد

قال الظهير البرازيلي لمانشستر سيتي الإنجليزي، البرازيلي دانيلو، إنه يفتقد ناديه السابق ريال مدريد الإسباني، كما كشف أنه يتمنى اللعب بجوار نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وفي مقابلة لصحيفة “آس” الإسبانية أشار دانيلو، اليوم الأربعاء، إلى أنه يفتقد الريال، وقال: “قضيت أعواماً رائعة فيه وفزت ببطولات مهمة، كما أنهم عاملوني بشكل رائع ولكن يجب طي الصفحة”.

وحول إمكانية انتقال ميسي إلى مانشستر سيتي، رد: “لدينا لاعبون رائعون، ولكن كل ما يصب في صالح التحسن فهو أمر جيد.. ميسي مهاجم كبير، بالطبع أود اللعب معه فهو أحد أفضل اللاعبين”.

وعند سؤاله حول من الأفضل من بين مدربه الحالي بيب غوارديولا والسابق في الريال زين الدين زيدان، قال: “هما مدربان رائعان، علاقتي بزيدان كانت رائعة على مدار العامين اللذين قضيتهما في ريال مدريد، والآن علاقتي جيدة بغوارديولا”.

ونفى اللاعب قيام غوارديولا بسؤاله عن زميله السابق في “الملكي”، الويلزي غاريث بيل.

كما أبدى دانيلو دهشته من مهارة ونضج مواطنه وزميله في مانشستر سيتي، غابرييل جيسوس، رغم صغر سنه (20 عاماً).