دراكسلر على بعد خطوة من الإنتقال لـ سان جيرمان

للكاتب :الجماهير - د ب أ | 0 مشاهدة

أعلن نادي فولفسبورغ الألماني لكرة القدم، اليوم السبت، أن لاعب وسطه الدولي جوليان دراكسلر يستعد لإتمام صفقة انتقاله إلى باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي مقابل 42 مليون يورو (44 مليون دولار).

ومن المتوقع أن ينضم دراكسلر (23 عاماً) لاعب وسط منتخب ألمانيا إلى باريس سان جيرمان بعقد يمتد حتى 2021.

وقال متحدث باسم فولفسبورغ الجمعة أنه تم التوصل بشكل مبدئي لاتفاق حول الصفقة.

وأضاف: “في اللحظة الحالية يدور الحديث حول اللمسات النهائية للصفقة”.

وكشف دراكسلر منذ بداية الموسم عن رغبته في الرحيل عن فولفسبورغ بعد 18 شهراً فقط من انتقاله إليه قادماً من شالكه مقابل 36 مليون يورو.

ويقدم فولفسبورغ مسيرة باهتة في الموسم الحالي وبات قريباً من مراكز الهبوط.