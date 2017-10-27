دياز: أنا مطمئن جداً على وضع الهلال

قال الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لفريق الهلال، إن فريقه كان إيجابيا، عقب الهدف المبكر الذي سكن شباكه أمام النصر، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال دياز في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: “لسوء الحظ ارتكبنا خطأ في بداية المباراة، بعد الهدف كان رد فعلنا إيجابيا بالاستحواذ والضغط”.

وأكد أنه مطمئن على الفريق بشكل كبير، مبينا أن الأهم هو الاستحواذ على المباراة، ونقل الكرة بكل سلاسة، لافتا إلى أنه ليس مطلوبا أن تترجم كل هجمة إلى هدف.

وأضاف أن النتيجة التي خرج بها فريقه، وهي الفوز 2 ـ 1 لم تعكس واقع المباراة، وأن فريقه قدم واحدة من أجمل مبارياته، مشيرا إلى أنه سيعمل على تصحيح الأخطاء ورفع درجة التركيز.

وعن ضياع الفرص أمام مرمى الخصم، قال: “ربما ساهم التسرع في ذلك، بشكل عام قدمنا مباراة كبيرة وبالنسبة لي فأنا مطمئن جداً على وضع الفريق”.