دياز: عودة نواف العابد ستزيد قوة الهلال

أكد مدير الجهاز الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم الأرجنتيني “رامون دياز” أنهم أدوا تدريباتهم خلال الأيام الماضية بكل قوة، واستعدوا جيدًا لمواجهة ضيفهم “التعاون”، عند الساعة الـ٠٧:٥٠ من مساء يوم غد السبت، على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن لقاءات الجولة الخامسة عشرة من دوري جميل للمحترفين، مشيرًا إلى أنهم يعلمون أهمية المباراة، كون الهلال يتصدّر ترتيب الدوري، وسيسعون غدًا للمحافظة على الصدارة، والعودة لتقديم مستويات متميّزة، بعد الخسارة الماضية.. جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء اليوم الجمعة في مركز الأمير فهد بن سلمان الإعلامي بمقر النادي.

وأشار “دياز” إلى أنّ عودة اللاعب “نواف العابد” مهمة جدًا للهلال، لتقديم الإضافة لخط وسط الفريق في لقاء الغد، ذاكرًا أن “العابد” وزميله “ياسر القحطاني” عملا خلال الفترة الماضية من خلال برامجهما التأهيلية؛ على العودة لتدريبات الفريق الجماعية، متمنيًا أن تواصل الجماهير -كعادتها- مساندتهم؛ ليعود الفريق إلى تقديم مستوياته المتميزة في لقاء الغد.

وعن التحضير النفسي للفريق بعد خسارته في مواجهة النصر، أجاب:”يجب أن نفرّق في البداية بين بطولة كأس ولي العهد، ومسابقة الدوري، ففي اللقاء الماضي بكأس ولي العهد لم يكن الفريق في يومه، وهذا أمر وانتهى بالنسبة لنا، وهي كبوة جواد يمكن أن يمر فيها أي فريق، وفي الدوري نحن متصدرين وبأرقام رائعة، والآن نحن نستجمع قوانا؛ للعودة لتقديم المستويات المتميّزة وإسعاد الجماهير بتحقيق الفوز”.