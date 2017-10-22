دياز غاضب من الثنائي إدواردو وميليسي !

قال الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الهلال إن قوة وتماسك الباطن، صعَّبت من مهمة الفريق في المباراة.

وفاز الهلال على الباطن (2-1) السبت، في الجولة السابعة من الدوري السعودي.

وقال دياز عقب المباراة: “قدمنا شوط أول سيء وتحسن الفريق بالشوط الثاني، تدوير اللاعبين أمر لابد منه لتفادي الإرهاق، والباطن لعب بطريقة جيدة للغاية، وصعَّب علينا الأمور بقوته وتماسك خطوطه”.

وكشف دياز عن عدم رضاه على مستوى الثنائي كارلوس إدواردو، ونيكولاس ميليسي، قائلا: “لم يعجبني أداء إدواردو وميليسي، لم يقدما مستواهما الذي أعرفه عنهما، لكني سعيد بأداء بقية اللاعبين”.