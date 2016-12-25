دياز: مواجهة النصر في الكأس نهائي مبكر

أكد مدير الجهاز الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم الأرجنتيني “رامون دياز” على أنهم استعدوا جيدًا لمواجهة “النصر” مساء يوم غد الاثنين، على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس سمو ولي العهد، مشيرًا إلى أن لقاء الغد يختلف عن مباراة الدوري الماضية، ولا تخضع لنفس المقاييس، كونها مباراة كأس، وتعتبر نهائي مبكر، وزاد:”فريقنا رغم النقص الذي يعاني منه أثبت في مواجهة الباطن أنه يملك لاعبين على مستوى عالٍ ولا يتأثر بغياب أحد، حيث قدم خلال لقاء “الباطن” مستوىً وحقّق النتيجة، وفي مباراة النصر الماضية كنا نستحقّ الفوز”.. جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء اليوم الأحد في مركز الأمير فهد بن سلمان الإعلامي في مقر النادي.

وذكر “دياز” إلى أن فريقه يمر بحالة جيّدة، حيث عملوا خلال الأيام الماضية على تجهيز الفريق لياقيًا، وتكتيكيًا، وذهنيًا؛ لخوض مباراة الغد، والظفر ببطاقة التأهل إلى نهائي كأس سمو ولي العهد، مشيرًا إلى أنّ اللاعب “محمد الشلهوب” سيكون ضمن قائمة الفريق التي ستعسكر؛ استعدادًا لمواجهة الغد.

وعن استفادة الفريق من الفرص التي تسنح له خلال المباريات،أجاب:”الفرص التي تسنح لنا مؤشر جيّد، وتبيّن أننا نعمل بشكل ممتاز، وأتمنى أن نستغل الهجمات التي تسنح لنا يوم الغد، وكذلك في المباريات المقبلة”.