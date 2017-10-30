دياز يريح المعيوف ويمنح خماسي الهلال إجازة

أدى فريق #الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الاثنين تدريبه الرئيس؛ لمواجهة ضيفه “الشباب”، عند الساعة الـ٠٧:٤٥ من مساء يوم بعد غد الاثنين، على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين، وتركّز المران -في مجمله- على الجوانب التكتيكية، إذ عمد المدير الفني “رامون دياز” إلى تطبيق التكتيك الذي سينتهجه في اللقاء، عبر مناورة فرضها على كامل مساحة الملعب، بمشاركة عدد من لاعبي الفريق الأولمبي، اختتمها بعدد من التطبيقات الفنية.

*الفريق يختتم تحضيراته لمواجهة الشباب غدًا:

يختتم الفريق تحضيراته الميدانية لمواجهة “الشباب”؛ بمران مغلق يقام مساء يوم غد الثلاثاء.

*دياز يريح المعيوف، ويمنح الخماسي إجازة يوم الغد:

منح المدير الفني “رامون دياز” اللاعب “عبدالله المعيوف” راحة عن تدريبات الفريق اليوم ويوم غد الثلاثاء، كما قّرر إراحة الخماسي “ياسر الشهراني، أسامة هوساوي، عبدالملك الخيبري، سلمان الفرج وسالم الدوسري” عن تدريبات الفريق مساء الغد.