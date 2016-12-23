دياز يغلق تدريبات الهلال قبل ديربي النصر

واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الجمعة، تدريباته الاعتيادية، على ملعب الأمير تركي بن سلطان بن عبدالعزيز بمقر النادي، حيث أدى المشاركون بصفة أساسية في لقاء “الباطن” مرانًا لياقيًا بالجري، وأداء تدريبات بدنية، في الوقت الذي أجرى فيه بقية اللاعبين مرانًا اعتياديًا، تركّز على الجوانب الفنية، إذ عمد الجهاز الفني -في الجزء الأول من المران- على تطبيق عددًا من التدريبات اللياقية، تلاها تدريبات التسديد على المرمى، والكرات العرضية، قبل أن يفرض مدير الجهاز الفني الأرجنتيني “رامون دياز” مناورة على ربع مساحة الملعب، اختتمها بتدريبات تفكيك العضلات، فيما أجرى “نواف العابد” مراناً لياقيًا بالجري، وأداء تدريبات لياقية باستخدام الكرة، في حين واصل اللاعب “ياسر القحطاني” برنامجه التأهيلي بالجري.

ويؤدي الفريق مرانًا مغلقًا مساء يوم غد الجمعة؛ تحضيرًا للقاء النصر مساء الاثنين.