دياز يمنح بريتوس صلاحيات خاصة أمام بيروزي !

تغادر بعثة الهلال بطائرة خاصة مساء اليوم، إلى العاصمة العمانية مسقط، وذلك للقاء بيرسبوليس الايراني بعد غد الثلاثاء في اياب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال آسيا.

وسيقف المدرب رامون دياز عقب تدريب اليوم، على جاهزية اللاعبين المغادرين، ووضع الخطط التكتيكية التي سيعتمدها في اللقاء.

وكان الهلال أجرى أمس تدريبا بمشاركة اللاعب سلمان الفرج الذي عاد عقب تعافيه من كدمة بالركبة وأصبح جاهزا للمشاركة في اللقاء الآسيوي.

من جهة أخرى قرر المدرب دياز الاستعانة باللاعب الأوروجوياني ماتياس بريتوس، ليكون إحدى الأوراق التي سيزج بها في المباراة، في ظل غياب الفنزويلي جليمين ريفاس الذي يتواجد خارج قائمة الهلال الآسيوية.

يذكر أن الهلال ربح لقاء الذهاب في العاصمة الإماراتية أبو ظبي برباعية نظيفة، ويدخل لقاء بعدة فرص من أجل خطف بطاقة التأهل للنهائي.