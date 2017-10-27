دياز يمنح لاعبي الهلال راحة بعد ديربي الرياض

عاود فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم تدريباته؛ بعد تغلّبه على مضيفه “النصر” مساء أمس، إذ أدى اللاعبون المشاركون بصفة أساسية في اللقاء مرانًا استرجاعيًا، في الوقت نفسه خاض بقية اللاعبين مناورة على كامل مساحة الملعب بمشاركة عدد من لاعبي الفريق الأولمبي؛ حيث طبّق خلالها مدير الجهاز الفني الأرجنتيني “رامون دياز” عددًا من الجمل التكتيكية.

*دياز يمنح اللاعبين راحة:

منح المدير الفني “رامون دياز” لاعبي الفريق راحة يوم غد السبت؛ نظير المجهود الذي بذلوه الفترة الماضية، على أن يستأنف الفريق تدريباته في تمام الساعة السادسة من مساء يوم بعد غد الأحد.