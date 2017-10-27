دياز يمنح لاعبي الهلال راحة بعد ديربي الرياض

دياز يمنح لاعبي الهلال راحة بعد ديربي الرياض
نشر فى
للكاتب :الجماهير    |    0 مشاهدة
  • تكبير الخط
  • تصغير الخط
  • الحجم الاصلى

عاود فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم تدريباته؛ بعد تغلّبه على مضيفه “النصر” مساء أمس، إذ أدى اللاعبون المشاركون بصفة أساسية في اللقاء مرانًا استرجاعيًا، في الوقت نفسه خاض بقية اللاعبين مناورة على كامل مساحة الملعب بمشاركة عدد من لاعبي الفريق الأولمبي؛ حيث طبّق خلالها مدير الجهاز الفني الأرجنتيني “رامون دياز” عددًا من الجمل التكتيكية.

*دياز يمنح اللاعبين راحة:

منح المدير الفني “رامون دياز” لاعبي الفريق راحة يوم غد السبت؛ نظير المجهود الذي بذلوه الفترة الماضية، على أن يستأنف الفريق تدريباته في تمام الساعة السادسة من مساء يوم بعد غد الأحد.

Be Sociable, Share!
نشرت فى : الأخبار المحلية، الهلال

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

شاهد ايضا