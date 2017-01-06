ديبالا يرفض عرض برشلونة من أجل ريال مدريد

ذكرت تقارير إخبارية اليوم الجمعة، أن لاعب يوفنتوس الإيطالي، الأرجنتيني باولو ديبالا، رفض عرضاً من برشلونة من أجل الانضمام إلى ريال مدريد.

وأفادت صحيفة ماركا أن ديبالا (23 عاماً) رفض عرضاً مقدماً من برشلونة، ويدعمه مواطنه نجم الفريق ليونيل ميسي، وكذلك من أندية أخرى.

وأشارت إلى أن المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، يرغب في ضم ديبالا ويتلقى تقاريراً عن أدائه.

ومن ناحيته يسعى يوفنتوس للاحتفاظ بديبالا ويرغب في تجديد عقده الذي وقعه عام 2015 لمدة 5 أعوام، معتبراً أنه لا يكفي للاحتفاظ باللاعب.

ويرغب اليوفي في تمديد عقد ديبالا الذي ينتهي في 30 يونيو 2020 لموسم إضافي مع زيادة راتبه في الموسم، الذي تشير ماركا إلى أنه قد يصل إلى 7 ملايين يورو، نفس راتب مواطنه غونزالز هيغواين.

وتشير ماركا إلى أن ريال مدريد ينتظر ما ستسفر عنه مفاوضات يوفنتوس مع ديبالا حول تجديد عقده.