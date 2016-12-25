ديربي الرياض وديربي جدة يخطفان الأضواء في الكأس

سيتطلع الاتحاد إلى أن يتجاوز سريعاً أزمة إدارية كلفته صدارة الدوري، بالفوز على جاره الأهلي الثلاثاء، في واحدة من مباراتي قمة بنصف نهائي كأس ولي العهد لكرة القدم.

وسيلتقي في المباراة الأخرى بالمربع الذهبي الهلال حامل اللقب، مع غريمه التقليدي النصر غداً الإثنين في ثاني قمة للعاصمة الرياض خلال أقل من أسبوعين.

وأبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الاتحاد السعودي الأسبوع الماضي بخصم 3 نقاط من رصيد نادي الاتحاد في الدوري، بسبب نزاع مع لاعبه الأرجنتيني السابق داميان مانسو عقب فسخ تعاقده في 2008.

وتم خصم النقاط بالفعل من الاتحاد السبت، وهو ما أدى إلى تخليه عن صدارة الدوري التي كان يتقاسمها مع الهلال ليتراجع للمركز الثالث في الترتيب متساوياً في رصيد النقاط مع الأهلي حامل اللقب.

وستكون أول مباراة للاتحاد بعد خصم النقاط ضد الأهلي نفسه، إذ كان الخلاف بين الناديين سبباً في قرار السلطات الرياضية السعودية بمنعهما من ضم مانسو قبل 8 أعوام بعدما زعم الأهلي أنه كان يتفاوض أيضاً مع اللاعب الأرجنتيني الذي وقع حينها للاتحاد.

ونال الاتحاد لقبه السابع والأخير في كأس ولي العهد عام 2004، وكان وقتها النادي الأكثر نجاحاً في المسابقة قبل أن يبدأ الهلال هيمنته.

وفاز الهلال، الذي يقوده المدرب الأرجنتيني المخضرم رامون دياز، بكأس ولي العهد 9 مرات في آخر 12 عاماً ليرفع رصيده إلى 13 لقباً ويصبح النادي الأكثر تتويجاً.

لكنه تلقى لطمة قوية قبل مواجهة منافسه التقليدي النصر بعدما قررت لجنة الانضباط إيقاف لاعبه البرازيلي المؤثر كارلوس إدواردو 4 مباريات بسبب إهانة لفظية وجهها إلى الحكم، في فوز الهلال 2-0 على الباطن في الدوري الأسبوع الماضي.

وسيبحث النصر عن فوزه الأول على الهلال منذ مايو (أيار) 2015.

ومن المرجح أن يستعيد المهاجم الدولي محمد السهلاوي مكانه في التشكيلة الأساسية ضد الهلال، عقب عودته للتدريب الجماعي هذا الأسبوع، بعد غيابه آخر مباراتين للنصر في الدوري بسبب الإصابة.