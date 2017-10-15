ديربي الغضب ينتهي بفوز الإنتر بـ الثلاثة

أحرز النجم الأرجنتيني، ماورو إيكاردي، ثلاثة أهداف (هاتريك) قاد بها فريقه إنتر لحسم لقاء “الديربي”، مع جاره اللدود ميلان، بعدما تغلب عليه 3-2 في اللحظات الأخيرة اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وواصل إنتر انطلاقته الرائعة في المسابقة هذا الموسم، بعدما رفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين فقط خلف نابولي (المتصدر)، الذي حقق العلامة الكاملة في جميع مبارياته حتى الآن.

في المقابل، أهدر ميلان فرصة التقرب خطوة جيدة نحو فرق المقدمة، بعدما تجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز العاشر، علماً بأن هذه هي الخسارة الثالثة على التوالي التي يتلقاها الفريق في المسابقة، والرابعة هذا الموسم.

وبادر إيكاردي بالتسجيل لمصلحة إنتر في الدقيقة 28، قبل أن يتعادل خيسوس فيرنانديز سوسو لميلان في الدقيقة 56.

وعاد إيكاردي لهز الشباك مرة أخرى، محرزا الهدف الثاني لإنتر في الدقيقة 63، غير أن جياكومو بونافينتورا سجل هدف التعادل لميلان في الدقيقة 81.

وبينما كانت المباراة في طريقها للتعادل، تقمص إيكاردي دور البطولة، بعدما أحرز الهدف الثالث لإنتر في الدقيقة 89 من ركلة جزاء، ليرفع رصيده التهديفي في المسابقة إلى تسعة أهداف حتى الآن، بفارق هدفين فقط خلف تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو، الذي يتربع على صدارة ترتيب هدافي المسابقة.