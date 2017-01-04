ديشامب: تدهشني قدرة زيدان على قيادة ريال مدريد

اختارت صحيفة ليكيب الفرنسية اللاعب السابق والمدرب الحالي ديدييه ديشامب ليكون الشخصية الأكثر تأثيراً في كرة القدم الفرنسية حالياً، متفوقاً على مواطنيه لاعب أتلتيكو مدريد أنتوني غريزمان، والمدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان.

وأعرب المدير الفني للمنتخب الفرنسي ديشامب، عن دهشته من قدرة زيدان، زميله السابق في يوفنتوس الإيطالي، على قيادة ريال مدريد.

وقال ديشامب: “تولى ريال مدريد وهو في ظرف صعب، إنه يدير فريق كبير للغاية، النتائج توضح كل شيء، إنه يقود فريقه بشكل جيد جداً، كان يمكنه البدء في أي مكان آخر، ولكن ريال مدريد هو بيته، إنه يعمل بهدوء”.

وأشار ديشامب إلى أنه لا يزال يتمتع بعلاقة متميزة مع زيدان وأنه سعيد بالنجاحات، التي يحققها صديقه، وأضاف قائلاً: “عندما نتقابل نسعد بالتحدث سوياً، بكل صدق أنا سعيد للغاية من أجله وللنجاحات، التي يحققها، وأعرف أنه يبادلني نفس الشعور”.

وضمت قائمة اللاعبين الأكثر تأثيراً في الكرة الفرنسية 30 لاعباً، من بينهم بول بوغبا وماريو بالوتيلي وإيدنسون كافاني وكريم بنزيما.

ومن الملفت للنظر في القائمة، التي أعدتها ليكيب، أن وكيل اللاعبين مينو رايولا يحتل المركز الـ11، فيما احتل المدير الفني لباريس سان جيرمان، الإسباني أوناي إيمري المركز 21.