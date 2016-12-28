ديفيد فيا ينفي رحيله عن نيويورك سيتي

استبعد لاعب نيويورك سيتي الأمريكي، ديفيد فيا، اليوم الثلاثاء، احتمال تعاقده مع أي ناد في سوق الانتقالات الشتوية، ولكنه أكد رغبته وأمله في أن يعود لصفوف المنتخب الإسباني.

وأوضح اللاعب: “يحمسني كثيراً أن يتذكرني الجميع بلطف، ولكن أعجبني دائماً عيش الواقع على الرغم من أنه أحياناً تعيش الخيال في عالم كرة القدم، والحقيقة هي، سواء بالنسبة لنادي فالنسيا أو كل الأندية، ما زال أمامي عام في عقدي”.

كما أضاف ديفيد فيا: “في يوم 23 يناير سأبدأ الإعداد للموسم الجديد مع فريق نيويورك سيتي، ونعم نعم نعم، لا يوجد هناك أي تغيير، وأي كلام غير ذلك ليس صحيحا”.

وأدلى فيا، الذي لعب بصفوف سبورتنغ خيخون وفالنسيا وبرشلونة، بهذه التصريحات خلال فعاليات اليوم الافتتاحي لمعسكر إعداد المدربين الذي تنظمه المدرسة التي تحمل اسمه في مدينة فالنسيا الإسبانية.

وعلى العكس، أقر اللاعب الدولي أن المنتخب الإسباني ما زال يمثل له شيئاً حقيقياً، ولكنه أوضح إدراكه لصعوبة استدعاء المدرب جولين لوبيتيغي له.

واختتم حديثه قائلاً: “أقول هذا دائماً، حتى عندما أتقاعد في بيتي سأظل أحلم بالذهاب للمنتخب.. لا يمكنني تغيير هذه الرسالة، أعرف أنه صعب، وصعب جداً، وأنا مدرك لهذا الأمر، ولكنني نشيط وأنافس على مستوى جيد.. أعرف أن الأمر معقد لأن هناك الكثير من المهاجمين في المنتخب ولكن الواحد منا لا يفقد الأمل أبداً”.

يذكر أن فيا (35 عاماً) هو أكبر هدافي منتخب إسبانيا (59 هدفاً في 96 مباراة)، اعتزل اللعب الدولي في 2014 بعد التتويج مع “الماتادور” بمونديال 2010 وبطولة كأس الأمم الأوروبية.