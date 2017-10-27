ديل بوسكي: أزمة كاتالونيا ستدمر الكرة الإسبانية

أكد المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا لكرة القدم فيسينتي ديل بوسكي، أنه إذا لم يتم حل الأزمة في إقليم كاتالونيا ذاتي الحكم، ستضعف كرة القدم الإسبانية، مشيراً إلى أن الأسوأ هو أن نفس الأمر سيحدث في جوانب أخرى من المجتمع.

لذلك، عول المدرب السابق لـ”الماتادور” على ثقافة الحوار من أجل التوصل لصيغة تفاهم جيدة بين الأطراف.

وأشار ديل بوسكي في مدينة فالنسيا الإسبانية، حيث حصل على جائزة من مؤسسة “أتينيوس” الإسبانية، إلى أنه “إذا لم يتم حل مسألة كاتالونيا سيؤدي ذلك لإضعاف رياضتنا وكذلك الأندية الكاتالونية، ومن المرجح أن يحدث نفس الشيء في جوانب أخرى أكثر أهمية بالمجتمع”.

وروى أن “صديقاً جيداً ورجل حوار هادئ أرسل لي خطاباً عام 2015، وما كتبه وقتها يعبر عما نريده الآن، قال لي إننا الإسبان لا نعرف كيف نستمع، وبدون الاستماع جيداً لن نفهم دوافع الأخرين”.

وتابع مدرب “لاروخا” السابق: “أذكر حين كنا في جنوب أفريقيا (حيث توج منتخب إسبانيا بالمونديال عام 2010) أن نيلسون مانديلا كان رجلاً عظيماً لأنه استمع لأولئك الذين لم ينتموا لنفس عرقه، استمع للأخرين الذين حاربوه ولذلك فإن ثقافة الحوار تعد أمراً مهماً”.

وأضاف المدرب الإسباني: “نحن لا نختار أين نولد وأنا حاولت ألا أنظر لقميص ريال مدريد أو قميص برشلونة وقررت استدعي الأفضل، كنت أتعامل باحترام مع الجميع ولطالما تصرفت بشكل لائق مع أهل كتالونيا.. ولم نواجه أي مشكلات”.