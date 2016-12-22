ديون الأندية والإفلاس في ورشة عمل بحضور “بن مساعد”

عقدت صباح اليوم الخميس ورشة عمل ديون الأندية والإفلاس والحوكمةالثانية بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية وممثلين من الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين والمكتب الموحد للمحاسبة (المكلف بإعداد ومتابعة التقارير المالية السنوية للأندية)، إضافةً إلى ممثلين من وكالة الرياضة وشؤون الأندية وممثلين من اللجنة الأولمبية السعودية.

وتم خلال ورشة العمل دراسة المقترحات الخاصة بمعالجة ديون الأندية، وكذلك النظام الخاص بالتعثر المالي، إضافةً إلى نظام الحوكمة وما يشمله من لوائح وتنظيمات مالية وإدارية.

وخلصت الورشة إلى إقرار إعداد اللوائح والأنظمة الخاصة بالحوكمة والتعثر المالي خلال شهر على أن يتم عرض ذلك في ورشة العمل الثالثة لإعداد المسودة النهائية وإرسالها بعد ذلك للأندية لأخذ مرئياتها قبل الاعتماد النهائي.