رئيس أتلتيكو مدريد: مباراة برشلونة ليست مظاهرة سياسية

أكد رئيس نادي أتلتيكو مدريد إنريكي سيريزو أن مباراة الفريق أمام برشلونة غداً السبت، هي مجرد مباراة كرة قدم “وليست مظاهرة سياسية”.

وقال سيريزو في تصريحات لبرنامج الترانسيستور على محطة أوندا سيرو الإذاعية، إنها “مباراة كرة قدم وليست مظاهرة سياسية، لأن المظاهرات السياسية لا تقام في ملاعب كرة القدم، ونحن سنلعب أمام برشلونة كما كنا نفعل من قبل”.

واعترف سيريزو أن الأسابيع التي سبقت المباراة كانت “معقدة للغاية على الصعيد السياسي وبالأخص بالنسبة لبرشلونة”، لكنه أعرب عن ثقته في ألا يؤثر هذا على سلوك المشجعين.

وأوضح: “أعتقد أن مشجعينا يعون أن السياسة شيء ومباراة كرة قدم شيء آخر والفرق الرياضية مثل برشلونة وأتلتيكو ليس عليها أن تضع نفسها في نزاع سياسي”.

وأكد رئيس أتلتيكو: “لن يحدث أي شي” في المباراة التي ستقام على معقل أتلتيكو “واندا متروبوليتانو” ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وقال: “قبل 3 سنوات توج أتلتيكو بطلاً لليغا على حساب برشلونة في كامب نو والجمهور حيا “الأتلتي” رغم خسارة اللقب على أرضه، هذه أشياء لا يجب أن ننساها”.

من ناحية اخرى، نفى سيريزو أن يكون الاتحاد الإسباني طلب من النادي تنظيم مباراة للمنتخب الإسباني على ملعب “واندا متروبوليتانو” خلال الأشهر المقبلة، في إشارة إلى ودية محتملة أمام البرتغال الشهر المقبل.