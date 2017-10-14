رئيس الأرجنتين: على المنتخب تعلم الدرس بعد التأهل الصعب

قال الرئيس الأرجنتين، موريسيو ماكري، إن التأهل الصعب لمنتخب بلاده إلى بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم كان “درساً” للأرجنتين.

وأوضح ماكري، على هامش حضوره ختام مؤتمر “آيديا” الملتقى السنوي للمقاولين في منتجع “مار دل بلاتا” الساحلي: “التأهل كان درساً بالنسبة لنا، التفكير في بلوغ نهائيات كأس العالم وفقدان الفرصة كان سيصبح إخفاقاً”.

وأوضح: “المنتخب الأرجنتيني بلغ المونديال من خلال الجولة الأخيرة في تصفيات أمريكا الجنوبية علماً، وكان خارج مراكز التأهل للمونديال حتى تغلب على الإكوادور 3-1 في كويتو وتأهل للمونديال”.

وقال ماكري: “كلنا نتطور ونتعلم، أبناء الأرجنتين لن يكرروا نفس الأخطاء”.