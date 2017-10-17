رئيس الاتحاد الأرجنتيني: ميسي تحمل المسؤولية وكان كعادته المنقذ

رئيس الاتحاد الأرجنتيني: ميسي تحمل المسؤولية وكان كعادته المنقذ
نشر فى
للكاتب :الجماهير    |    0 مشاهدة
  • تكبير الخط
  • تصغير الخط
  • الحجم الاصلى

أعرب رئيس الاتحاد الأرجنتيني كلاوديو تابيا، عن فخره بنجم منتخب “التانغو” ليونيل ميسي، بعد تحمله مسؤولية الوصول ببلاده إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وأحرز ميسي 3 أهداف (هاتريك) في فوز الأرجنتين على الإكوادور 1-3، في الجولة الأخيرة الحاسمة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال.

وقال تابيا في لقاء تلفزيوني: “ميسي حمل الأرجنتين والاتحاد والمدرب وزملاءه إلى كأس العالم، تحمل المسؤولية وكان كعادته المنقذ”.

وأضاف: “لم يكن لدي أدنى شك بالجهاز الفني واللاعبين، فهم الأفضل في العالم، لكننا مررنا بظروف صعبة، وميسي أنقذنا جميعاً”.

واختتم: “أفضل لاعب في العالم هو من قطع لنا تذكرة روسيا.. ليونيل ميسي”.

Be Sociable, Share!
نشرت فى : الأخبار العالمية

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

شاهد ايضا