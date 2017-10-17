رئيس الاتحاد الأرجنتيني: ميسي تحمل المسؤولية وكان كعادته المنقذ

أعرب رئيس الاتحاد الأرجنتيني كلاوديو تابيا، عن فخره بنجم منتخب “التانغو” ليونيل ميسي، بعد تحمله مسؤولية الوصول ببلاده إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وأحرز ميسي 3 أهداف (هاتريك) في فوز الأرجنتين على الإكوادور 1-3، في الجولة الأخيرة الحاسمة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال.

وقال تابيا في لقاء تلفزيوني: “ميسي حمل الأرجنتين والاتحاد والمدرب وزملاءه إلى كأس العالم، تحمل المسؤولية وكان كعادته المنقذ”.

وأضاف: “لم يكن لدي أدنى شك بالجهاز الفني واللاعبين، فهم الأفضل في العالم، لكننا مررنا بظروف صعبة، وميسي أنقذنا جميعاً”.

واختتم: “أفضل لاعب في العالم هو من قطع لنا تذكرة روسيا.. ليونيل ميسي”.