رئيس الاتحاد الألماني يطالب بإلغاء كأس القارات

أثار رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، رينهارد غريندل، اليوم السبت، مجدداً الشكوك حول مستقبل كأس القارات، مشيرة إلى أن اللاعبين الدوليين يحتاجون إلى قدر أكبر من الوقت للتعافي بين الموسم والموسم الذي يليه.

ويشارك المنتخب الألماني، بطل العالم، في كأس القارات التي تقام في روسيا بين 17 يونيو (حزيران) و2 تموز(يوليو) 2017، ولكن غريندل قال إنه من الضروري أن يتم إعادة التفكير في جدوى البطولة، التي دائماً توصف وأنها بروفة تعكس مدى استعداد الدولة المستضيفة لكأس العالم.

وأوضح غريندل أن زيادة المباريات أدى إلى زيادة الضغوط على عاتق اللاعبين، وأن الأندية في حاجة إلى مزيد من الوقت لإجراء عمليات إحلال وتجديد.

وأكد رئيس الاتحاد الألماني: “خاصة عندما نفكر فيما بعد 2017، هناك حاجة لاتخاذ قرار فيما يتعلق ببطولة كأس القارات.. بالنسبة لكأس العالم 2022 في قطر، فإن هذه البطولة سوف تقام في الشتاء، ولا يمكنني أن أتخيل كيف سيتم وضع مباريات البطولة في أجندة كرة القدم”.

وتلعب ألمانيا في كأس القارات في مجموعة واحدة مع تشيلي وأستراليا والفريق الفائز بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وتضم المجموعة الثانية لكأس القارات، روسيا الدولة المنظمة، والبرتغال ونيوزيلندا والمكسيك.