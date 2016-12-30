رئيس الاتحاد: حسم مصير سييرا نهاية الموسم

أعرب رئيس نادي الاتحاد حاتم باعشن عن فخره برئاسة النادي مؤكداً أنه لم يكن ليتولى منصب نائب الرئيس في عهد الراحل أحمد مسعود رغم تأكيد الرئيس السابق للنادي على ثقته فيه.

وأشار باعشن في تصريحات تلفزيونية إلى أن إنجازات الفريق الحالية ليست جهده وحده، مضيفاً: “هو جهد ثمانية أشخاص آخرين معي.”.

وأضاف: “فتحنا ملف تجديد عقد فهد الأنصاري واللاعب يحب النادي وسيعتزل معنا ولن نفرط في لاعب يرغب في الاستمرار معنا.”.

وحول التشيلي لويس سييرا مدرب الفريق تحدث: “سنجتمع معا بنهاية الموسم ومحمود عبدالمنعم “كهربا” سيستمر معنا والقرار يعود له بالبقاء من عدمه.”.

وحول رأيه في اللاعب أحمد العكايشي رد: “لاعب كبير ولا يجب على الجمهور أن يطالبه بالتسجيل في كل مباراة فهو يقوم بدور كبير داخل أرض الملعب.”.