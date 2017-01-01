رئيس الاتحاد يتلقى تهنئة رئيس الفيفا ورئيس الآسيوي

تلقى رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، عادل بن محمد عزت اتصالاً هاتفياً من سعادة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السيد جياني انفانتينو، هنأه فيه سعادته بالفوز برئاسة مجلس إدارة الاتحاد في الانتخابات التي أجريت يوم أمس السبت بمدينة الرياض في دورتها الثانية.

وتمنى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم التوفيق لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم الجديد في مواصلة مسيرة نماء رياضة كرة القدم في المملكة العربية السعودية على مختلف الأصعدة، ومبيناً بأن الاتحاد الدولي سيكون كعادته داعماً ومسانداً لكل ما من شأنه تطوير رياضة كرة القدم وتقدمها.

من جهته، قدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، عادل بن محمد عزت شكره وتقديره لسعادة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السيد جياني انفانتينو على تهنئته وأمنياته، معرباً عن اعتزازه باهتمام ودعم رئيس الاتحاد الدولي لاتحاد كرة القدم السعودي.

كما تلقى رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم إتصالاً هاتفياً من معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، هنأه فيه بفوزه برئاسة الاتحاد السعودي، حيث قدم معالي الشيخ سلمان التهنئة له ولأعضاء مجلس إدارة الاتحاد كافة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في هذه الولاية الجديدة في إدارة اتحاد الكرة السعودي.

وقدم رئيس الاتحاد السعودي شكره وتقديره لرئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، معرباً عن اعتزازه بمؤازرة ودعم معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، متمنياً بأن يوفق المجلس الجديد في قيادة اتحاد الكرة السعودي إلى تحقيق مزيد من المنجزات على مختلف الأصعدة.