رئيس النصر: سنعيد المبلغ الذي دفعه الهلال

قال رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي أننا سنعيد المبلغ الذي دفعه الهلال لعوض خميس واللاعب سيبقى نصراوي بعد التفاهم مع رئيس الهلال.

وأضاف في تصريحات لبرنامج “في المرمى”: عندي الرغبة ان تختفي المزايدة على اللاعبين لانها اضرت الاندية وزادت الديون وبعض القرارات التي اتخذها رئيس هيئة الرياضة تناقشنا فيها وكان هناك رغبة في تعديلها بعد ملاحظات رؤوساء الاندية.

وزاد: الاجتماع مع رئيس هيئة الرياضة كان صريح ومستمع لنا بصدر رحب وتم مناقشة امور كثيرة و الاجتماع استمر لأكثر من 3 ساعات وكان من افضل الاجتماعات التي حضرتها وانا متفاءل جدا و اشكر الملك وولي عهده ورئيس هيئة الرياضة على الاهتمام الغير مسبوق بالرياضة السعودية.

وأضاف كحيلان: التنافس خارج الملعب بين الاندية مضرة وهذا الامر اتفقنا عليه جميعا ونحن امام خارطة طريق للرياضة السعودية بشكل عام تقوم على خطة مدروسة وقرارات واضحة.