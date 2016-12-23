رئيس النصر يجتمع بالجهاز الفني واللاعبين

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مساء اليوم تدريباته اليومية استعدادا لمباراته امام الهلال في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس سمو ولي العهد والتي تجمع الفريقين مساء الاثنين على إستاد الملك فهد الدولي وجاءت البداية باجتماع للمدير الفني زوران ماميتش مع اللاعبين تلا ذلك تدريبات لياقية متنوعة وتمارين إطالة قسم بعدها الفريق لمجموعتين ضمت المجموعة الاولى اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الفتح حيث اكتفوا بتمارين استرجاعية توجهوا بعدها للجاكوزي والسونا في حين طبقت المجموعة الثانية جوانب تكتيكية تعتمد على التمريرات البينية والتسديد ثم اكملوا التدريب بالجري حول الملعب وشارك المهاجم محمد السهلاوي في التدريب بعد شفاءه من الإصابة ونهاية برنامجه الطبي والتأهيلي في الأيام الماضية في الوقت الذي خضع حراس المرمى ( عبدالله العنزي وحسين شيعان وعبدالله الشمري ) وبعد نهاية التدريب التقى رئيس النادي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن ناصر بالمدير الفني زوران واللاعبين بحضور مدير عام كرة القدم المكلف الأستاذ طلال النجار.

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