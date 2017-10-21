رئيس الهلال: أخشى من التحكيم في نهائي الآسيوية

أبدى الأمير نواف بن سعد، رئيس نادي الهلال السعودي، تخوفه من أمرين، قبل مواجهة أوراوا ريد دياموندز الياباني، في نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال الأمير نواف في تصريحات صحفية “ما يقلقني ألا يكون الهلال في يومه خلال المواجهة، إلى جانب التحكيم، نحن نأمل ألا يتكرر ما حدث مع نيشيمورا”.

وخسر الهلال، نهائي دوري الأبطال 2014، أمام ويسترن سيدني الأسترالي، بعد الهزيمة 0-1 ذهابًا، والتعادل السلبي إيابًا في مباراة شهدت عدة أخطاء فادحة من الحكم الياباني نيشيمورا.

وأضاف رئيس الهلال “لا استطيع تحديد نسبة فوز فريقي، لو كانت مباراة واحدة، ستكون إجابتي هي 50-50”.