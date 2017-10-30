رئيس الهلال يوقع اتفاقية شراكة مع جمعية الإرادة

وقع صاحب السمو الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة الهلال مساء اليوم الاثنين في مقر النادي اتفاقية شراكة مع جمعية “الإرادة”؛ لدى الموهوبين والموهوبات من ذوي الإعاقة، حيث مثّل الجمعية رئيس مجلس إدارتها الدكتور “عمّار بوقس”؛ بحضور نائب رئيس النادي المهندس “عبدالرحمن النمر”، ومدير إدارة المسؤولية الاجتماعية بالنادي الأستاذ “سعود السبيعي”، حيث سيكون الهلال بموجب هذا التوقيع شريكًا رياضيًا حصريًا للجمعية حتّى نهاية عام 2018 م.

وعبّر سمو رئيس النادي عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع جمعية “الإرادة”، التي تعد الأولى من نوعها في العالم، معلنًا تبرع النادي بحصته من دخل مواجهة الفريق الأول لكرة القدم مع ضيفه “الشباب”؛ لصالح الجمعية؛ تعزيزًا لمساعي مجلس الإدارة في تفعيل دور النادي المجتمعي، وأداء رسالته الشاملة، مبديًا اعتزازه بنجاحات رئيس مجلس إدارة الجمعية، وجهوده الكبيرة التي يبذلها في الجانب الاجتماعي.

من جهته، عبّر الدكتور “عمّار بوقس” عن اعتزازه بجهود نادي الهلال في المسؤولية الاجتماعية، وسعيه الكبير في تفعيل دوره المجتمعي، من خلال الاتفاقيات والشراكات التي تجمعه بالعديد من الجمعيات، والمؤسسات الخيرية، متمنيًا أن تحقّق الشراكة المأمول منها.