رئيس برشلونة: ميسي سيكون الأعلى أجراً في العالم

قال رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، جوسيب ماريا بارتوميو، إن الإدارة تعمل جاهدة على تجديد عقد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، متمنياً استمراره مع الفريق حتى اعتزاله.

وصرح بارتوميو خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء من ملعب كامب نو لتقييم عام 2016 بأن “ليو ميسي هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم ونتمنى أن ينهي مشواره معنا. سنقوم بالجهد اللازم لتحقيق هذا الأمر”.

وقال: “سنسعى لإقناعه بأنه يلعب في أفضل ناد، وهو يعلم أنه بيته. عندما أتحدث عن الجهد فهذا يعني الجلوس على مائدة والتحدث. إنه سعيد بالتواجد في برشلونة والعالم كله سعيد بوجوده هنا. الفكرة لدى ميسي واضحة. ستكون هناك مفاوضات”.

وأضاف: “لا أريد التحدث عن قيمة، ولكن بما أنه الأفضل في العالم، فمن المنطقي أن يكون كذلك على جميع الأوجه، بما في ذلك الجانب المادي”.

وأردف: “لا توجد حواجز، يمكن التحدث معه في أي وقت. من الضروري التصرف بحكمة وهذه لن تكون قضية مختلفة. عندما تتم سنفصح عنها. هذه إرادة النادي وكل عشاق برشلونة وعالم كرة القدم أجمع، فجميعهم يرغبون في أن يستمر ميسي في برشلونة”.

وحول جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها صحيفة “فرانس فوتبول” ونالها البرتغالي كريستيانو رونالدو عن عام 2016 كأفضل لاعبي العالم، صرح: “لا أقولها أنا، فالكرة الذهبية ينبغي أن تمنح كل عام لميسي. من الصعب للغاية أن يكرر لاعب كرة ما يفعله في المستقبل. أتمنى أن يكرر لاعب ذلك وأن يلعب هنا. أكرر، هذا ليس رأيي، لكن هذا رأي الكثيرين والكثير من وسائل الإعلام حول العالم. هناك لاعبون آخرون جيدون للغاية ولكن رقم واحد هو ليو، بدون شك اللاعب رقم 1”.

جدير بالذكر أن العديد من التقارير أكدت قرب مفاوضات برشلونة مع ميسي (29 عاماً) بنهاية هذا العام، بخصوص تجديد عقده، الذي ينتهي في 30 يونيو 2018.