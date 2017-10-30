رئيس حكومة كتالونيا يحتفي بهزيمة ريال مدريد

احتفى كارليس بويجديمونت، رئيس حكومة إقليم كتالونيا المقال من منصبه، بفوز نادي جيرونا 2 / 1 على ريال مدريد في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس الأحد في بطولة الدوري الأسباني لكرة القدم، مشيرا إلى أن هذا الانتصار له دلالة خاصة في الصراع السياسي والاجتماعي الدائر في البلاد حاليا.

و قال بويجديمونت من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “فوز جيرونا على أحد أكبر أندية العالم هي مثال ودلالة للكثير من المواقف”،وقام بويجديمونت، العمدة السابق لمدينة جيرونا وأحد أنصار فريق كرة القدم بها، بتهنئة النادي الكتالوني في تغريدة أخرى، حيث قال: “نهنئكم وسنستمر”.