رئيس ريال مدريد: رونالدو أصبح بالفعل أسطورة

اعتبر رئيس ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، اليوم الثلاثاء، أن النادي يعيش واحد من أفضل اللحظات في تاريخه الممتد طيلة 114 عاماً.

واعتبر فلورنتينو في حديثه مع وسائل الأعلام أن كريستيانو رونالدو أصبح بالفعل “أسطورة” مع النادي بعدما حقق كرته الذهبية الرابعة، وقالك “نحن نتصدر رياضياً واقتصادياً واجتماعياً.. وأرغب في التشديد بقوة أكثر على أننا اليوم نتصدر مجال التضامن”.

وأكمل فلورنتينو: “مؤسستنا لا تزال مرجعية دولية ومنتشرة في 73 دولة لتقديم المساعدة وغرس الأمل في من يحتاجون إليه وبالأخص الأطفال.. هذه المؤسسة تمنح السعادة لـ45 ألف طفل ينتفعون من 400 مشروع اجتماعي في كل القارات”.

وتابع الرئيس: “2016 كان عاماً خاصاً لا يمكن نسيانه.. في الكرة حصلنا لثاني مرة خلال ثلاث سنوات على التاج الثلاثي المكون من دوري الأبطال والسوبر الأوروبي ومونديال الأندية”.

وأردف بيريز: “أعتقد أن لدينا فريقاً رائعاً يصعب تحسينه ومدرباً أعاد السعادة لعالم عشاق الريال.. أرغب في الإشادة بالكرة الذهبية التي توج بها كريستيانو رونالدو مؤخراً، هي الرابعة له، هذا يعكس عظمة اللاعب وأنه أسطورة في ريال مدريد”.