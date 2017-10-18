رئيس ريال مدريد يتحدث عن تهرب رونالدو من الضرائب

أكد رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، أن تفكير نجم الفريق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، ينصب على الفوز بالكرات الذهبية وجوائز الأفضل في العالم.

وفي مقابلة مطولة مع صحيفة “الإسبانيول”، اعتبر رئيس النادي “الملكي” أن “اللاعب البرتغالي سيفوز بكبرى الجوائز الفردية المقبلة”.

ودافع بيريز عن كريستيانو في ظل القضايا التي يواجهها على صلة بمزاعم ارتكابه لجرائم تهرب ضريبي في إسبانيا، مشيراً إلى أن “اللاعب البرتغالي مرتاح الضمير لأنه لم يرتكب شيئاً ولم يخف شيئاً”.

وخلال الساعات الأخيرة، أكد كريستيانو أنه “لا يعتزم التوصل لتسوية مع النيابة الإسبانية”.

وأضاف بيريز أن “النجم البرتغالي نموذج يحتذى به ويصب كل انتباهه على الرياضة، مشيراً إلى أن كريستيانو لديه هدف رئيسي يتمثل في عمله، إنه يكرس جسده وروحه لمواصلة الفوز بالكرات الذهبية وجوائز الأفضل وأعتقد أنه سيفوز بهما في نسختيهما المقبلة”.