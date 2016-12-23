رئيس سان جيرمان: إيمري من أفضل المدربين في أوروبا !

أكد رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، ناصر الخليفي، اليوم الخميس، دعمه لمدرب الفريق أوناي إيمري مشدداً على أنه يعد من أفضل المدربين في أوروبا.

وقال الخليفي في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان: “قلت دائماً إنني أضع ثقة كاملة في أوناي إيمري.. إنه أحد أفضل المدربين في أوروبا”.

وجاءت تصريحات الخليفي بعد فوز الفريق بخماسية نظيفة على لوريان، الأربعاء المقبل، في الجولة التاسعة عشر بالدوري الفرنسي، وهي النتيجة التي تقول وسائل الإعلام الفرنسية أنها أنقذته من الإقالة في حال تحقيق نتيجة مغايرة.

ويحتل حامل اللقب المركز الثالث في الدوري الفرنسي على بعد 5 نقاط من نيس المتصدر و3 من موناكو الثاني، بعد تلقيه أربع هزائم.

وتأهل الفريق لدور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، إذ سيواجه برشلونة، ولكنه خسر المركز الأول في مجموعته لصالح فريق آرسنال الإنجليزي.