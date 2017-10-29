رئيس هيئة الرياضة يدعو لحل قضية العويس ودياً

رئيس هيئة الرياضة يدعو لحل قضية العويس ودياً
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للكاتب :الجماهير    |    0 مشاهدة
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قال رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ أن قضية محمد العويس مهمة، وهيئة الرقابة تعمل عليها، ونحن نزوّدها بكل المعلومات و هناك عتب ومقارنة بين قضيتي محمد العويس وعوض خميس وهي مختلفة، وهناك مبادرة من الهلال والنصر في قضية خميس.

وأضاف ادعو الأمير خالد بن سلطان كبير نادي الشباب، والأمير خالد بن عبدالله كبير النادي الأهلي لحل قضية محمد العويس و إذا لم يبادر ناديا الشباب و الأهلي في حل قضية محمد العويس، وإذا خرجت القرارات فسيتعرض أحد الناديين للضرر.

وزاد قضية نادي الاتحاد لها أكثر من 10 سنوات ولن تحل في يوم وليلة, وهيئة الرقابة تبذل جهودها لإنهاء التحقيق وحمد الصنيع شال الشيلة في نادي الاتحاد بطلب مني، وكل يوم هناك قضية، ولن نستطيع إنهاء المشكلة بـ ضغطة زر.

وأضاف وضع نادي النصر من أحسن الأندية، والأمير فيصل بن تركي لن يترك النادي وفق النظام إلا إذا أراد هو الرحيل.

 

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نشرت فى : الأخبار المحلية، الأهلي، الشباب، اهم الاخبار

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