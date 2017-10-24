رئيس يوفنتوس يكشف سر تغيير شعار النادي

أكد رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي، أندريا أنييلي، أن السبب الذي وراء تغيير شعار نادي يوفنتوس لإعطاء “البيانكونيري” بعداً جديداً في مسيرته المقبلة بعالم كرة القدم.

وقال أنييلي في تصريحات نقلها نادي يوفنتوس عبر حسابه على تويتر اليوم الثلاثاء: “تركيز هذا النادي دائماً ما يكون على كرة القدم، ولكن من المهم العمل بجد خارج الملعب لتحسين الأوضاع داخله”.

وأضاف رئيس يوفنتوس: “هذا العام لدينا تحدياً جديداً وهو يوفنتوس للسيدات، أود أن أرسل أطيب تمنياتي للفريق”.

كما هنا أنييلي فريق يوفنتوس الأول للرجال على تتويجهم بالدوري الإيطالي الموسم الماضي، وقال: “بالنيابة عن النادي والمشجعين والفريق والطاقم الفني، أود التعبير عن شعورنا بالفخر للفوز بستة ألقاب سكوديتو متتالية”.

وتابع رئيس “السيدة العجوز”: التحديات أمام سيريا اي تبقى كما هي: تطوير “المنتج الكروي” وتطوير البنية التحتية.