رابح ماجر يقترب من قيادة منتخب الجزائر

للكاتب :الجماهير - د ب أ | 2 مشاهدة

يستعد أسطورة كرة القدم الجزائرية، رابح ماجر، لتولى تدريب منتخب الجزائر، خلفاً للإسباني لوكاس ألكاراز، الذي قرر اتحاد الكرة الجزائري فك الارتباك معه دون انتظار ختام التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018، حسبما أفاد تقرير إخباري محلي اليوم الخميس.

ونقلت محطة “الهداف” التلفزيونية عن مصدر وصفته بالمؤكد، أن “رابح ماجر، سيكون المدرب القادم للمنتخب الجزائري”.

ودرب ماجر (58 عاماً) المنتخب الجزائري مرتين، الأولى بين عامي 1994 و1995، والثانية بين 2001 و2002.

ولم يعلن الاتحاد الجزائري بصورة رسمية حتى الآن عن فسخ تعاقده مع ألكاراز، لكن وسائل الإعلام المحلية أجمعت على أن الموضوع مسألة وقت فقط.

ووفقاً لوسائل الإعلام المحلية، فإن الدولي الجزائري السابق جمال بلماضي والفرنسي رولان كوربيس، يتصدران قائمة المرشحين لخلافة ألكاراز.