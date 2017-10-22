رازوفيتش يقسم لاعبي الفيصلي لـ مجموعتين

تحت قيادة المدير الفني الصربي ”فوك رازوفيتش” واصل الفيصلي تدريباته مساء اليوم الأحد على ملعب النادي بمدينة حرمة حيث تركز المران على الجوانب البدنية التي قادها مدرب اللياقة يوروزفيتش فلادان الذي نوع من خلالها التمارين بهدف زيادة المعدل اللياقي للاعبين، فيما قسم المدير الفني اللاعبين لمجموعتين ركز من خلالها على تطبيق العديد من الجمل التكتيكية أشتملت على الارتداد السريع والضغط على حامل الكرة فيما أختتم المران بمناورة على جزء من مساحة الملعب، فيما واصل حراس المرمى تمارينهم تحت إشراف المدرب ماكسيموفيتش سردان.

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