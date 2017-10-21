رافائيل فاران يعود لتدريبات ريال مدريد

عاد الفرنسي رافائيل فاران، اليوم السبت، إلى تدريبات ريال مدريد قبل مواجهة إيبار غداً الأحد في الدوري الإسباني لكرة القدم، على ملعب سانتياغو بيرنابيو.

وغاب عن تدريب ريال مدريد اليوم كل من كيلور نافاس وداني كارباخال وماتيو كوفاسيتش وغاريث بيل للإصابة.

وكان فاران يعاني من آلام عضلية منعته من التدريب مع باقي الفريق خلال الأيام الماضية، وسيكون المدير الفني للفريق، الفرنسي زين الدين زيدان، هو صاحب الكلمة النهائية بالدفع بفاران أساسياً من عدمه أمام إيبار.

وتدرب الحارس الشاب محمد راموس مجدداً مع الفريق الأول في ظل غياب نافاس ولوكا زيدان للإصابة، وسيجلس احتياطياً لكيكو كاسيا في مباراة الغد.