رحلة ريال مدريد إلى كاتالونيا بين التهديد والتأجيل

اهتمت صحف مدريد اليوم السبت، بالحديث عن احتمالات تأجيل مباراة ريال مدريد ضد جيرونا، والمقرر إقامتها غداً الأحد، وذلك بعد إعلان البرلمان الكاتالوني استقلال الإقليم عن المملكة الإسبانية، فيما اهتمت صحف كاتالونيا بمباراة برشلونة وأتلتيك بلباو، مساء اليوم.

ومن صحيفة ماركا جاء العنوان على خلفية بيضاء دون أي صورة “رحلة نحو المجهول”، مؤكدة أن ريال مدريد سيسافر إلى كاتالونيا لملاقاة جيرونا بالتدابير المعتادة، وهو لا يعلم إن كان الفريق سيخوض المباراة من عدمه، كما أكدت أن الحكومة الإسبانية وعدت بحل الأزمة واستمرار إقامة المباريات في موعدها تحسباً لأي فوضى في جدول المواعيد.

أما صحيفة آس فأكدت أن المباراة بين الفريقين ستقام في موعدها، بعد تأكيدات من عمدة جيرونا بأن التحولات التي تحدث في الإقليم لن تؤثر على موعد المباراة، كما اهتمت أيضاً بمواجهة منتخب إسبانيا لنظيره الإنجليزي في نهائي كأس العالم تحت 17 عاماً، مساء اليوم.

وسلطت صحيفة سبورت الضوء على صعوبة المباراة بين برشلونة وأتلتيك بيلباو، بعنوان “احتلال الكتدرائية” في إشارة إلى ملعب “سان ماميس”، مؤكدة أنّ المباراة ستكون خاصة لمدرب البلوغرانا، إرنستو فالفيردي، والذي سيواجه فريقه القديم، كما نوهت لغياب أندريس إنييستا 3 مباريات للإصابة في عضلة الفخذ الأيسر.

وكان عنوان موندو ديبورتيفو الرئيسي، “مباراة خاصة”، في إشارة لعودة فالفيردي لفريقه السابق، وتحدي لويس سواريز في تسجيل أهداف بعد انخفاض معدله التهديفي خلال الموسم الجاري.

وأكدت عودة جوردي ألبا للمباراة، وغياب إنييستا، كما نوهت إلى أنّ ريال مدريد لن يدخل سوق الانتقالات الشتوية.