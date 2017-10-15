رسمياً .. المغرب تستضيف أمم أفريقيا للمحليين

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم الأحد، أنه تقرر خلال اجتماع لجنة الطوارئ بـ”الكاف” والذي عقد في لاغوس، منح تنظيم النسخة الخامسة من بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين للمغرب.

وكان الاتحاد المغربي مرشحاً بعد سحب تنظيم البطولة من كينيا.

ووفقاً للموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي، تفوقت المغرب على أفضلية على غينيا الإستوائية التي تقدمت بطلب استضافة البطولة، بينما لم تتقدم أثيوبيا بطلب ضمان الحكومة وهو وثيقة إلزامية تتطلبها قواعد النظام الأساسي للكاف، وبالتالي تم استبعادها من قائمة المرشحين.

وتقام بطولة الأمم الأفريقية للمحللين في الفترة من 12 يناير إلى 4 فبراير 2018، وتجمع 16 منتخباً، تعتمد حصراً على اللاعبين الذين يلعبون في البطولات المحلية لبلدانهم.