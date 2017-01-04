رقم إيتو بعيد عن التهديدات قبل إنطلاقة كأس الأمم الأفريقية

قبل 9 أعوام فقط، نجح المهاجم الكاميروني الشهير صامويل إيتو في تحطيم أحد أبرز الأرقام القياسية في تاريخ بطولات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بتسجيل الهدف 15 له في تاريخ مشاركاته بالبطولة، قبل أن يعزز هذا الرقم ليصل إلى 18 هدفاً، متفوقاً بذلك على المهاجم الإيفواري السابق لوران بوكو الذي حافظ على الرقم القياسي منذ عام 1970 برصيد 14 هدفاً.

وسجل بوكو أهدافه الـ14 عبر بطولتين فقط، وذلك برصيد 6 أهداف في بطولة 1968، ثم 8 أهداف في بطولة عام 1970، ولكن إيتو نجح خلال البطولات التي خاضها في العقد الأول من القرن الحالي في تحطيم هذا الرقم بعد طول انتظار، إذ سجل 18 هدفاً ليتصدر قائمة أبرز الهدافين في تاريخ البطولة.

ورغم غياب إيتو عن بطولات 2012 التي استضافتها غينيا الاستوائية والغابون وبطولة 2013 بجنوب أفريقيا بعد خروج المنتخب الكاميروني من التصفيات صفر اليدين، في كل من البطولتين وبطولة 2015 بغينيا الاستوائية لابتعاده النهائي عن منتخب الأسود منذ 2014، ظل رقم إيتو صامداً نظراً لابتعاد باقي منافسيه الذين شاركوا في بطولتي 2013 و2015 عن إيتو بفارق كبير من الأهداف، مع استمرار تراجع المستوى التهديفي في البطولات الأخيرة بعد ارتقاء مستوى خطوط الدفاع في منتخبات القارة.

والقائمة التالية توضح سجل أفضل الهدافين في تاريخ بطولات كأس الأمم الأفريقية:

18 هدفاً: الكاميروني صامويل إيتو

14 هدفاً: الإيفواري لوران بوكو

13 هدفاً: النيجيري رشيدي ياكيني

12 هدفاً: المصري حسن الشاذلي

11 هدفاً: الكاميروني باتريك مبوما- المصري حسام حسن- الإيفواري ديدييه دروغبا.

10 أهداف: نداي مولامبا (الكونغو الديمقراطية)- الإيفواري جويل تيهي- الإثيوبي مينجستو وركو- التونسي سانتوس- الزامبي كالوشا بواليا.

9 أهداف: الإيفواري عبد الله تراوري- الأنغولي مانوتشو.

8 أهداف: المصري أحمد حسن- الغيني باسكال فيندونو.

7 أهداف: الأنغولي فلافيو- الكاميروني روجيه ميلا- المصري طاهر أبو زيد- المصري علي أبو جريشة- الغاني أسامواه جيان- الغاني أوسي كوفور- المالي فريدريك كانوتيه- المالي سيدو كيتا- النيجيري أوستين جاي جاي أوكوشا- الجنوب أفريقي بينديكت مكارثي- الزامبي كريستوفر كاتونغو.

6 أهداف: الجزائري الأخضر بلومي- مايانغا ماكو (الكونغو الديمقراطية)- الإيفواري جيرفينهو- الإيفواري يايا توريه- المصري محمد أبو تريكة- الغاني جورج الحسن- الغاني آندري آيو- الغاني ويلبرفورس مفوم- الغاني عبيدي بيليه- المغربي أحمد فراس- النيجيري جوليوس أجاهوا- النيجيري سيجون أوديجبامي- الجنوب أفريقي شون بارتليت.

5 أهداف: الجزائري رابح ماجر- الجزائري جمال مناد- الكونغولي جان ميشيل مبونو- ديوميرسي مبوكاني (الكونغو الديمقراطية)- الإيفواري سالومون كالو- المصري حسني عبد ربه-المصري محمد الديبة- المصري محمد ناجي جدو- المصري عمرو زكي- المصري عماد متعب- المالي فانتامادي كيتا- النيجيري مودا لاوال- النيجيري بيتر أوديمونجي- السنغالي هنري كمارا- الجنوب أفريقي سيابونغا نومفيتي.