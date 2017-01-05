رودريغز: سأقاتل من أجل مكان في ريال مدريد

تراجع جيمس رودريغيز عن تعليقاته التي أثارت جدلاً حول مستقبله في ريال مدريد بالتأكيد على رغبته في البقاء مع بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل لاعب منتخب كولومبيا هدفين في الفوز 3-0 على إشبيلية في ذهاب دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا أمس الأربعاء.

وشارك صانع اللعب في 4 مباريات فقط كأساسي في الدوري هذا الموسم وفي ديسمبر (كانون الأول) قال إنه سيدرس خياراته إذا لم يحصل على وقت كاف للعب.

وأبلغ رودريغيز الصحافيين: “كل من في الفريق يريد اللعب طيلة الوقت ونمر جميعاً بأوقات سيئة لكن الآن بدأ عام جديد بالنسبة لي وأنا باق.. أنا مستمر في مدريد”.

وافتتح رودريغيز (25 عاماً) التسجيل ضد إشبيلية في الدقيقة 11 بتسديدة من عند حافة منطقة الجزاء وسجل هدف فريقه الثالث من ركلة جزاء.

وأضاف: “أريد فقط أن ألعب جيداً عندما أحصل على الفرصة وأن أستطيع القيام بأشياء جيدة مثلما فعلت اليوم وأساعد الفريق عن طريق تسجيل أهداف”.

وأثار رودريغيز غضب مسؤولي النادي وزملاءه بعد فوز ريال بكأس العالم للأندية في اليابان الشهر الماضي حين قال: “لا أضمن إن كنت سأستمر هنا، لدي عروض وأمامي 7 أيام للتفكير فيها، أنا سعيد في ريال مدريد لكني أريد اللعب بشكل أكبر”.

وكان زين الدين زيدان مدرب ريال سعيداً بأداء اللاعب الكولومبي ضد إشبيلية لكنه لم يخصه بالإشادة.

وقال: “قدم جيمس مباراة جيدة.. بذل جهداً كبيراً وسجل هدفين، كان مهماً.. مثل الجميع”.