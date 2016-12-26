رودريغز لن يرحل عن ريال مدريد في الشتوية

أكد وكيل أعمال متوسط ميدان ريال مدريد الإسباني، الكولومبي جيمس رودريغز، جورجي مينديز، عدم رحيل اللاعب عن صفوف “الملكي” في يناير المقبل، كما تردد بعض وسائل الإعلام.

ووضع مينديز حداً للشائعات التي تتوقع رحيل النجم الكولومبي عن “الملكي” في موسم الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكداً في تصريحات لصحيفة (آس) الرياضية الإسبانية تنشرها اليوم “جيمس لن يرحل في يناير”.

وكان جيمس (25 عاماً) شكك في إمكانية استمراره بصفوف نادي العاصمة الإسبانية.

وقال اللاعب عقب تتويج فريقه بمونديال الأندية: “لا يمكنني التأكيد إذا ما كنت سأستمر أم لا، لأنني أرغب في المشاركة بصورة أكبر”.

وخلال الموسم الحالي، شارك صانع الألعاب في 16 مباراة رسمية مع الفريق “الملكي”، كان أساسياً في تسعة منها، بإجمالي 858 دقيقة.

وذكرت الصحيفة أنه حال استمرار عدم اعتماد المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، على جيمس في النصف الثاني من الموسم الجاري، سيكون الرحيل حتمياً للاعب الكولومبي، المطلوب في البريميير ليغ خاصة من مانشستر يونايتد وتشيلسي، وكذلك من بايرن ميونخ الألماني وإنتر ميلان الإيطالي.

وأضافت أن الريال سيفتح الباب للاستماع للعروض المقدمة لشراء جيمس، بعد تخفيف العقوبة الموقعة عليه من قبل “فيفا” بعدم تسجيل لاعبين جدد لتطول موسم الانتقالات الشتوية المقبلة فقط، لكنه لن يوافق على قيمة أقل من 80 مليون يورو، التي دفعها لشراء جيمس في يوليو 2014.