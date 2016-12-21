رودريغيز يدرس قرار الرحيل عن ريال مدريد في كولومبيا

وصل نجم ريال مدريد، خاميس رودريغيز، إلى كولومبيا، لقضاء عطلة أعياد الميلاد مع أسرته، قبل أن يتوجه إلى إنجلترا في وقت لاحق لمقابلة شقيق زوجته، الحارس ديفيد أوسبينا، لكي يحتفلاً سوياً بالعام الجديد، حسبما أفادت بعض وسائل الإعلام الكولومبية.

والتقطت عدسات وسائل الإعلام صوراً لنجم وسط ميدان ريال مدريد وهو يخرج من أحد المطاعم في شمال العاصمة الكولومبية بوغوتا، برفقة والدته بيلار روبيو، وزوجته دانيلا أوسبينا، وابنته سالومي رودريغيز.

ورغم أن رودريغيز لم يدل بأي تصريحات إعلامية، لكن والدته أكدت في لقاء مع شبكة سيتي تي في التليفزيونية، أن ابنها سيقضي عطلة أعياد الميلاد مع أفراد عائلته بالكامل في مدينة ميديين الكولومبية.