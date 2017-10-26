روسيا تطالب باستضافة إفتتاحية يورو 2020

طالبت روسيا باستضافة المباراة الافتتاحية لكأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020)، البطولة التي ستقام للمرة الأولى في 13 دولة، حسبما أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي فيتالي موتكو اليوم الخميس.

وقال موتكو في تصريحات للصحافيين: “قدمنا طلباً واقترحنا مدينة سان بطرسبرغ (لتكون مقراً للمباراة الافتتاحية). نحن مستعدون لتهيئة كافة الظروف اللازمة”.

وأبرز المسؤول الروسي أن مشجعي سان بطرسبرغ، العاصمة القديمة لروسيا القيصرية، وثاني أهم مدينة في البلاد، “يستحقون ذلك”.

وأضاف حول ملعب سان بطرسبرغ آرينا أن “الإستاد رائع. على مدار وقت طويل كان موضع انتقادات، لكنه أصبح اليوم واحداً من بين أفضل الملاعب في العالم”.

يشار إلى أن هذا الملعب الذي يتسع لنحو 70 ألف متفرج ويحظى بسقف قابل للطي، واستضاف المبارتين الافتتاحية والنهائية من بطولة كأس القارات 2017، وسيكون مقراً للعديد من مباريات مونديال 2018 في روسيا.