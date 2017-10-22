روما يفلت من فخ تورينو .. وميلان وجنوى حبايب

للكاتب :الجماهير - د ب أ | 1 مشاهدة

انتزع فريق روما فوزاً صعباً من مضيفه تورينو 1-0، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضاً تعادل ميلان مع جنوى سلبياً، وفوز كييفو على فيرونا 3-2.

ويدين روما بالفضل في هذا الفوز للاعبه اليكساندر كولاروف، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 69.

ورفع روما رصيده إلى 18 نقطة في المركز الـ5، وتوقف رصيد تورينو عند 13 نقطة في المركز 10.

وفي المباراة الثانية، سقط فريق ميلان في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه جنوى ليحصل كل منهما على نقطة.

واضطر ميلان لاستكمال المباراة بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 25، بعد طرد ليوناردو بونوتشي.

ورفع ميلان رصيده إلى 13 نقطة في المركز 11، بفارق الأهداف خلف تورينو، كما رفع جنوى رصيده إلى 6 نقاط في المركز 15.