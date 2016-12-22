رومينيغه يؤكد بقاء روبين في بايرن ميونيخ

أكد رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني، كارل هاينز رومينيغه، أن المهاجم الدولي الهولندي آريين روبين سيبقى في صفوف الفريق البافاري الموسم المقبل، معترفاً في الوقت ذاته بأن العقد ليس جاهزاً.

وقال رومينيغه: “سيبقى في بايرن ميونخ، نريده أن يبقى معنا وأعتقد أنه سيكون بمقدورنا إعلان إتمام العقد اعتباراً من يناير (كانون الثاني) المقبل، أنا متفائل جداً في هذا الخصوص”.

ولم يخف بايرن إطلاقا رغبته في الاحتفاظ بخدمات روبن المنتقل إلى النادي البافاري عام 2009 من ريال مدريد الإسباني.

ويتعرض روبن لإصابات متكررة لكنه يبقى حاسماً عندما يكون في كامل مستواه.

وكشفت الصحف الألمانية في الأسابيع الأخيرة بأن المفاوضات مع والد روبن ووكيله تتمحور حول أجر اللاعب وفترة العقد، وقال رومينيغه في هذا الصدد: “نحن على الطريق الصحيح ونقترب كثيراً من الاتفاق على التفاصيل الأخيرة”.

وكان بايرن ميونخ، الذي يصارع على جميع الجبهات هذا الموسم محلياً وقارياً، جدد عقد مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي حتى عام 2021، وجناحه الفرنسي فرانك ريبيري حتى يونيو (حزيران) 2018 في الآونة الاخيرة.

وأشار رومينيغه إلى أن “تجديد هذه العقود هو إشارة إلى الأندية الإنجليزية بأننا لن تنازل عن أبرز لاعبينا”.

ويقلق بايرن ميونخ، شأنه في ذلك شأن الأندية الأوروبية الكبيرة، من منافسة الإنجليز في سوق الانتقالات، خصوصاً أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تجني إيرادات هائلة من حقوق النقل التلفزيوني مقارنة مع منافساتها في البطولات الأربع الكبرى الأخرى.