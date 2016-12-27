رونالدو أفضل رياضي باستفتاء وكالات الأنباء الأوروبية

للكاتب :الجماهير - د ب أ | 1 مشاهدة

فاز نجم كرة القدم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو بلقب أفضل رياضي أوروبي لعام 2016، وذلك في استفتاء وكالت الأنباء الأوروبية.

وتصدر نجم ريال مدريد الإسباني الاستفتاء متفوقاً على لاعب التنس البريطاني آندي موراي، والسباحة المجرية كاتينكا هوزو، ونجم سباقات سيارات فورمولا 1 الألماني نيكو روزبرغ، الذين احتلوا المراكز الثلاثة التالية في الاستفتاء.

وشارك في الاستفتاء 27 وكالة أنباء أوروبية، وفاز رونالدو بالجائزة عن جدارة، بعدما أحرز مع الريال ألقاب بطولات دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، بخلاف الفوز مع منتخب بلاده بلقب كأس أمم أوروبا (يورو 2016) بفرنسا.

وتفوق رونالدو على موراي الذي أحرز الميدالية الذهبية لمسابقة تنس الرجال بدورة الألعاب الأولمبية (ريو دي جانيرو 2016) وفاز بلقب بطولة إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون) إذ احتل موراي المركز الثاني.

واحتلت هوزو المركز الثالث بفضل الميداليات الذهبية الثلاث التي أحرزتها في أولمبياد ريو، فيما جاء روزبرغ رابعاً بعدما توج أخيراً بلقب بطولة العالم (الجائزة الكبرى) لسباقات سيارات فورمولا 1.

وأسفر الاستفتاء عن الترتيب التالي لأفضل الرياضيين في أوروبا لعام 2016:

1- لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو (204 نقاط).

2- لاعب التنس البريطاني آندي موراي (180 نقطة).

3- السباحة المجرية كاتينكا هوزو (136 نقطة).

4- سائق فورمولا 1 الألماني نيكو روزبرغ (115 نقطة).

5- العداء البريطاني محمد (مو) فرح (93 نقطة).

6- لاعبة التنس الألمانية أنجيليكا كيربير (77 نقطة).

7- نجم البياثلون الفرنسي مارتين فوركيد (74 نقطة).

8- نجم التزلج النمساوي مارسيل هيرتشر (54 نقطة).

9- نجمة رمي المطرقة البولندية أنيتا فلوداريتش (42 نقطة).

10- الدراج البريطاني كريس فروم (38 نقطة).

وشارك في الاستفتاء 27 وكالة أنباء أوروبية منها وكالة الأنباء الألمانية والفرنسية والإسبانية والهولندية والرومانية والبرتغالية والبولندية والسويسرية والروسية والأوكرانية.